Эксперт Васильковский объяснил, почему Трамп остался без Нобелевской премии

Руководитель направления аналитики Института экономики роста им. П. А. Столыпина считает, что на это повлияло желание европейских элит показать свою независимость от политики США

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира из-за желания европейских элит продемонстрировать свою независимость от политики США и в связи с приверженностью комитета теории малых дел. Такое мнение ТАСС высказал руководитель направления аналитики Института экономики роста им. П. А. Столыпина Сергей Васильковский, добавив, что вручение премии мира можно было и вовсе отложить.

Нобелевская премия мира присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. Предполагалось, что награду может получить Трамп, который, по собственным словам, за неполный год во главе США остановил семь войн.

"Решения так или иначе вписываются в основной контекст, повестку и дискурс, - убежден эксперт. - Во-первых, это позиция Европы по последним военно-политическим действиям Трампа около и возле Венесуэлы. Снова показано общее отношение европейских элит к самой фигуре американского президента, а не к США".

В качестве второй причины собеседник агентства назвал желание Европы сохранить статус-кво. "Дать премию Трампу - показать политическую предрасположенность и более того зависимость от США. Этим решением ЕС подает сигнал о выбранном векторе на конструировании самостоятельности", - подчеркнул он.

"В-третьих, решение вписывается в остальные годы, поскольку комитет выбрал предоставлять премии за конкретные дела после [44-го президента США] Барака Обамы, а не за мнимые идеи. В этом прослеживается европейская приверженность теории малых дел. В названии самой премии зашит ее основной смысл: она выдается за мир, за достижения на пути к международному миру, урегулирование конфликтов, гуманизм и бескомпромиссную антивоенную позицию", - пояснил Васильковский.

По мнению эксперта, сильным шагом и сигналом было бы отложить или вовсе отменить вручение Нобелевской премии мира в этом году или символично отдать ее жертвам конфликтов. "В истории уже были подобные прецеденты. Во время мировых войн премии не вручались, в 1956 году, во время Вьетнамской войны. По итогам этих событий часто премию получала организация Международного комитета красного креста", - заключил он.