Эксперт Васильковский объяснил, почему Трамп остался без Нобелевской премии
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира из-за желания европейских элит продемонстрировать свою независимость от политики США и в связи с приверженностью комитета теории малых дел. Такое мнение ТАСС высказал руководитель направления аналитики Института экономики роста им. П. А. Столыпина Сергей Васильковский, добавив, что вручение премии мира можно было и вовсе отложить.
Нобелевская премия мира присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. Предполагалось, что награду может получить Трамп, который, по собственным словам, за неполный год во главе США остановил семь войн.
"Решения так или иначе вписываются в основной контекст, повестку и дискурс, - убежден эксперт. - Во-первых, это позиция Европы по последним военно-политическим действиям Трампа около и возле Венесуэлы. Снова показано общее отношение европейских элит к самой фигуре американского президента, а не к США".
В качестве второй причины собеседник агентства назвал желание Европы сохранить статус-кво. "Дать премию Трампу - показать политическую предрасположенность и более того зависимость от США. Этим решением ЕС подает сигнал о выбранном векторе на конструировании самостоятельности", - подчеркнул он.
"В-третьих, решение вписывается в остальные годы, поскольку комитет выбрал предоставлять премии за конкретные дела после [44-го президента США] Барака Обамы, а не за мнимые идеи. В этом прослеживается европейская приверженность теории малых дел. В названии самой премии зашит ее основной смысл: она выдается за мир, за достижения на пути к международному миру, урегулирование конфликтов, гуманизм и бескомпромиссную антивоенную позицию", - пояснил Васильковский.
По мнению эксперта, сильным шагом и сигналом было бы отложить или вовсе отменить вручение Нобелевской премии мира в этом году или символично отдать ее жертвам конфликтов. "В истории уже были подобные прецеденты. Во время мировых войн премии не вручались, в 1956 году, во время Вьетнамской войны. По итогам этих событий часто премию получала организация Международного комитета красного креста", - заключил он.