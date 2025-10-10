Певца Ефрема Амирамова похоронят в Израиле

Пиар-менеджер артиста Виктория Воропай назвала предварительной датой похорон 13 октября

Ефрем Амирамов © Алексей Жигайлов/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Тело народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова захоронят в Израиле. Предварительная дата похорон - 13 октября, сообщила ТАСС пиар-менеджер певца Виктория Воропай.

Амирамов умер 9 октября на 70-м году жизни в Республиканской клинической больнице КБР.

"Ефрем Григорьевич будет похоронен в Израиле, так решила семья. Предварительно это произойдет в понедельник. Но все зависит от разных факторов", - сказала Воропай.

Город, в котором пройдут похороны, пиар-менеджер не уточнила.

Амирамов - певец, музыкант, композитор и поэт, народный артист Кабардино-Балкарии, Ингушетии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии. Родился в 1956 году в Нальчике. Окончил музыкальную школу, затем - Ростовский институт народного хозяйства. Наибольшую известность артисту принесли такие композиции, как "Молодая", "Лучшая из мам", "Аленка". Первая пластинка Амирамова "Последний дебют" сразу стала "золотой". В 1989 году было продано более 1 млн экземпляров. В 2009 году у музыканта вышла книга под названием "Все так … или истерика", где опубликованы избранные стихи и тексты его песен.