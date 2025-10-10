В Москве составили рейтинг магистралей, где чаще всего нарушают правила остановки

Как сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, число таких нарушений сократилось более чем на 10% по сравнению с 2024 годом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Кутузовский и Волгоградский проспекты в Москве лидируют среди вылетных магистралей по количеству нарушителей правил стоянки и остановки автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Пять вылетных магистралей с наибольшим числом нарушений правил остановки и стоянки за 9 месяцев 2025 года: Кутузовский проспект (22 585), Волгоградский проспект (12 210), Варшавское шоссе (11 323), Дмитровское шоссе (9 178), Рязанский проспект (8 558). Все нарушители получили штраф - 4,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, число таких нарушений сократилось более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Зафиксировано свыше 113 тыс. случаев с января по сентябрь 2025 года.

"Остановка в неположенном месте не только приводит к штрафам, но и может стать причиной аварийных ситуаций с трагическими последствиями. Мы призываем водителей строго соблюдать ПДД и избегать остановок на вылетных магистралях. Это сделает движение безопаснее для всех его участников", - приводятся в сообщении слова Ликсутова.

В Москве и Санкт-Петербурге за нарушение требований знаков "Остановка запрещена" или "Стоянка запрещена" по ч. 4 и 5 ст. 12.16 КоАП РФ предусмотрен штраф 4,5 тыс. рублей.