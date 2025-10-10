Подмосковье присоединится к эксперименту по упрощенному поступлению в колледжи

Школьники должны будут сдать только два экзамена ОГЭ - по русскому языку и математике

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Колледжи Московской области смогут принимать на учебу выпускников девятых классов, сдавших основной государственный экзамен (ОГЭ) только по русскому языку и математике. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

"Подмосковье присоединится к эксперименту по упрощенному поступлению в колледжи после девятого класса. Школьники, желающие пойти в колледж, должны будут сдать только два экзамена ОГЭ - по русскому языку и математике", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10-й класс. Новые нормы уже действуют в Москве, Петербурге и Липецкой области.

Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о намерении министерства продлить эксперимент до 2029 года и расширить его действие еще на три региона: Республику Татарстан, Ростовскую и Тюменскую области.