Роспотребнадзор не зафиксировал ухудшение состояния воздуха в Москве

В ведомстве уточнили, что за три квартала 2025 года было проведено более 19 тыс. исследований

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ухудшение состояния воздуха в Москве не наблюдается. Об этом по итогам проверки за девять месяцев 2025 года сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Анализируя результаты исследований на маршрутных постах филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве" в административных округах и данные ГПБУ "Мосэкомониторинг", можно сделать вывод об отсутствии ухудшения состояния воздушного бассейна города", - говорится в публикации на сайте.

Отмечается, что всего за три квартала 2025 года было проведено более 19 тыс. исследований. Все результаты соответствовали гигиеническим нормативам.

В ведомстве уточнили, что в перечень приоритетных загрязнителей, определяющих санитарную ситуацию в городе, включены восемь веществ, исходящих от автотранспорта.