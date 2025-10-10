В селе Денисово в Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

С 10 октября в населенном пункте запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых зверей

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Власти Тюменской области ввели карантин в селе Денисово Исетского муниципального округа в связи с бешенством животных. Соответствующее распоряжение подписано и вступило в силу, сообщили в информационном центре регионального правительства.

"В селе Денисово Исетского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 10 октября в населенном пункте запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их вывоз за пределы подкарантинной территории.