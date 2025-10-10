В Подмосковье более 1,8 млн человек вакцинировались от гриппа

Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах, которые дежурят у автовокзалов и торговых центров

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Свыше 1,8 млн жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа в рамках сезонной прививочной кампании. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Пренебрежение вакцинацией - это всегда риск, причем не только для того, кто принял такое решение, но и для окружающих. Прививка позволяет защититься от гриппа и опасных осложнений, которые он может вызвать. Позаботьтесь о здоровье - пройдите вакцинацию от гриппа. Такой выбор сделали уже более 1,8 млн человек в Подмосковье", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах, которые дежурят у автовокзалов и торговых центров.

В сообщении отмечается, что перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.