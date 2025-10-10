В Подмосковье предусмотрели около 40 млрд руб. на поддержку многодетных семей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Свыше 112 тыс. многодетных семей Московской области имеют возможность воспользоваться различными мерами социальной поддержки. На предоставление помощи в текущем году предусмотрено около 40 млрд рублей, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

"Всего в нашем регионе проживают порядка 1,2 млн семей с детьми, из них более 112 тысяч - многодетные, в которых воспитываются свыше 364 тыс. детей. Московская область входит в топ-5 субъектов Российской Федерации по количеству многодетных семей. И наша задача - во всем им помогать. В 2025 году на меры поддержки семей с детьми из регионального бюджета предусмотрено порядка 40 млрд рублей", - привели в пресс-службе слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он добавил, что меры поддержки включают в себя различные выплаты. Так, в 2025 году единовременную денежную выплату при рождении третьего или последующего ребенка получили почти 2 тыс. семей, выплату со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума - более 1,3 тыс. семей, единовременное пособие при рождении ребенка - около 1,9 тыс. семей, выплату на приобретение средств для ухода за новорожденным - порядка 43 тыс. семей. "Некоторые выплаты многодетные родители получают на каждого ребенка-школьника. Так, на питание ее получили на более чем 194,5 тыс. детей, на школьную форму - на 154,5 тыс. детей", - подчеркнул Брынцалов.

Он напомнил, что накануне депутаты Московской областной думы приняли закон об утверждении нового регионального праздника - Дня многодетной семьи. В эту субботу, 11 октября, он будет отмечаться в регионе впервые.