В Москве и Подмосковье ожидается дождь с мокрым снегом в ночь на 13 октября

Прогнозируемый мокрый снег может стать первым с начала осени 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Дождь, сопровождаемый местами мокрым снегом, ожидается в Москве и Подмосковье в ночь на понедельник, 13 октября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последний прогноз синоптиков.

"В ночь на понедельник в столичном регионе прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом, при этом температура воздуха в Москве ожидается 3-5 градусов выше нуля, в Подмосковье - от нуля до плюс 5 градусов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что и днем в начале новой недели при небольшом дожде местами возможен мокрый снег. При этом в дневные часы понедельника столбики термометров покажут до плюс 7 градусов. "Погода будет ветреной, скорость западного ветра составит 7-12 м/с", - заметил собеседник агентства. Таким образом, прогнозируемый в ночь на понедельник мокрый снег может стать первым с начала нынешней осени.

Говоря о предстоящих выходных, в Гидрометцентре РФ напомнили, что столичный регион ожидает изменение характера погоды с точки зрения похолодания на 3-4 градуса, что вполне соответствует сезону. "Будет облачно, пройдут дожди, от небольших до умеренных, в субботу, 11 октября, будет еще тепло - до 7-12 градусов выше нуля, а в воскресенье днем всего лишь плюс 4-9 градуса при западном ветре со скоростью 6-11 м/с", - заметили в Гидрометцентре РФ.