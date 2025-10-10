В Музее Победы представят выставку ко Дню военного связиста

Экспозиция продемонстрирует порядка 100 редкостей из фондов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Выставочный проект "Сигналы Победы", ко Дню военного связиста, который ежегодно отмечается в России 20 октября откроется в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 16 октября.

"Бесперебойную связь на фронте в годы Великой Отечественной войны обеспечивало более миллиона специалистов. Именно благодаря связистам в Сухопутных войсках, Военно-воздушных силах и Военно-морском флоте была бесперебойная связь между командными пунктами, штабами и линией фронта. <...> Чтобы наладить и восстановить связь на передовой, связистам приходилось под градом пуль и осколков чинить уже имеющиеся линии, а также прокладывать новые. Не даром практически все советские военачальники утверждали, что хорошо поставленная телефонная и радиосвязь между штабами войск и подразделениями на передовой - это залог Победы", - говорится в сообщении.

Выставка продемонстрирует порядка 100 редкостей из фондов Музея Победы, которые представляют собой полевые телефоны, радиостанции, телеграфы и фотографии связистов в действии. Также будут показаны плакаты, публикации и работы фронтовых художников Леонида Сойфертиса и Ореста Верейского.

Кроме того, зрителям покажут ноты "Марша связистов", написанного композитором Зиновием Компанейцем и поэтом Дмитрием Седых в 1944 году. Среди архивных документов - схемы радиосвязи 57-й армии и 1-го Украинского фронта, а также списки условных фамилий для переговоров генерала Андрея Еременко. Посетители узнают о псевдонимах Сталина, Жукова и Ворошилова для обеспечения секретности. Отдельный раздел будет посвящен связям между видами войск, включая таблицы сигналов для взаимодействия с авиацией и флаги сигнальщиков ВМФ. Посетить экспозицию можно до 11 ноября 2025 года.

