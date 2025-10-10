В Подмосковье оборудовали проекционной разметкой более 70 переходов

В рамках проводимых работ на опору над пешеходным переходом установят проектор, который дублирует разметку, что позволит сделать его более заметными для автомобилистов в темное время суток и при плохих погодных условиях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Свыше 70 пешеходных переходов в 16 округах Московской области оснастили проекционной разметкой. Это позволяет сделать переход более заметным в темное время суток и при плохой погоде, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Чтобы повысить безопасность на 74 пешеходных переходах, расположенных на региональных дорогах Подмосковья, обустроили проекционную разметку. Работы уже провели в 16 городских и муниципальных округах, наибольший объем работ выполнили в Люберцах, Рузе, Можайске, Красногорске и Подольске. Обустройство проекционной разметки продолжается - до конца года дорожники оборудуют еще более 80 переходов", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

В пресс-службе рассказали, что в рамках проводимых работ на опору над пешеходным переходом устанавливается проектор, который дублирует разметку, что позволяет сделать его более заметными для автомобилистов в темное время суток и при плохих погодных условиях.

Подчеркивается, что на региональных дорогах проекционную разметку на переходах монтируют с 2022 года, за это время подсветкой оборудовали свыше 320 переходов. В первую очередь работы проводятся на пешеходных переходах у социальных объектов, в том числе образовательных учреждений: детских садов, школ, гимназий, лицеев.

Как дополнили в министерстве, работы проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".