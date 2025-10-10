В Подмосковье зафиксировали около 10 тыс. случаев онлайн-мошенничества

В пресс-службе подмосковной прокуратуры напомнили о необходимости быть бдительными и внимательными при получении звонков или сообщений от неизвестных

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Почти 10 тыс. случаев дистанционного мошенничества зарегистрировано в Московской области за девять месяцев текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

"Всего за истекший период 2025 года зарегистрировано 15 964 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, из них почти 10 тыс. случаев дистанционного мошенничества", - говорится в сообщении.

Основные способы совершения таких афер - это перевод средств на расчетные счета дропперов или передача наличных курьерам.

Кроме того, прокуратура Московской области за указанный период предъявила в суды более 1,2 тыс. исков на сумму почти 700 млн рублей в интересах жертв телефонных мошенников. В том числе в суд предъявлено 36 исковых заявлений о признании недействительными кредитных договоров и договоров купли-продажи недвижимости, заключенных под влиянием обмана, и свыше 1 тыс. исков о взыскании неосновательного обогащения с дропперов и курьеров мошенников. "На основании разработанного в прокуратуре Московской области алгоритма и типового искового заявления о возмещении неосновательного обогащения потерпевшими самостоятельно предъявлено 188 исков на сумму свыше 129 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

В прокуратуре напомнили о необходимости быть бдительными и внимательными при получении звонков или сообщений от неизвестных. "Важно помнить, что официальные организации ни при каких обстоятельствах не отправляют курьеров для получения денежных средств, банковских карт или личной информации. <…> Сотрудники банка или правоохранительных органов не просят переводить деньги на сторонние счета под предлогом "безопасности", - отметили в надзорном ведомстве и предупредили, что передача банковской карты и данных о ней третьим лицам также уголовно наказывается.