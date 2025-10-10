В КБР выделят около 52 млн рублей на приобретения жилья детям-сиротам

На выделенные средства планируют приобрести 15 жилых помещений

НАЛЬЧИК, 10 октября. /ТАСС/. Порядка 52 млн рублей выделят власти Кабардино-Балкарии (КБР) на приобретения жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей до конца 2025 года. Об этом сообщили на заседании правительства КБР, передает корреспондент ТАСС.

"Минтруда и соцзащиты разработан проект распоряжения правительства. <…> В целях увеличения бюджетных ассигнований для приобретения жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей <…> на выделение 52 млн рублей для обеспечения жилищных норм максимального количества сирот", - отметил заместитель министра труда и социальной защиты КБР Амин Апеков.

На заседании рассказали, что на эти средства планируют приобрести 15 жилых помещений.

В сентябре региональный парламент принял закон, который гарантирует детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения компенсацию стоимости приобретения жилья. Это дополнение к уже существующей норме - приобретение жилья на первичном и вторичном рынках.

По информации Министерства просвещения и науки КБР, сейчас в регионе проживают около 1,5 тыс. человек, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 1,1 тыс. из них имеют право на получение жилья.