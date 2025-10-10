В Челябинской области обновят все объекты первичного звена здравоохранения

В регионе с 2019 по 2024 год было построено и отремонтировано более 390 объектов здравоохранения, из них 120 новых фельдшерско-акушерских пунктов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Инфраструктура первичного звена здравоохранения в Челябинской области будет полностью обновлена к 2030 году. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в рамках Дней Челябинской области в Национальном центре "Россия".

"Мы будем развивать задачу к 2030 году обновить, реновировать, модернизировать все объекты первичного звена здравоохранения. Будем строить заново, если нет возможности реновации, есть такие старые объекты, что их невозможно просто реновировать. Поэтому к 2030 году мы обновим всю инфраструктуру первичного звена здравоохранения", - сказал он.

В презентации, которую представил Текслер, говорится, что с 2019 по 2024 год в регионе было построено и отремонтировано более 390 объектов здравоохранения, из них 120 новых фельдшерско-акушерских пунктов. "Мы все-таки понимаем, что один из факторов того, что люди решаются завести ребенка, это то, что они высоко оценивают уровень медицины, которая их окружает. <...> Людей очень волнует то, как будет развиваться первичное звено [здравоохранения]", - подчеркнул губернатор.

Ранее Текслер сообщал, что в 2027 году заработает здание хирургического корпуса Челябинской детской областной клинической больницы, площадь объекта превысит 55 тыс. кв. м.