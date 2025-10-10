Авиакомпания Монголии запустила прямой рейс между Бурятией и КНР

Перелет будет выполняться раз в неделю по пятницам

УЛАН-УДЭ, 10 октября. /ТАСС/. Новый прямой чартерный авиарейс между городами Улан-Удэ и Санья (остров Хайнань, КНР) запущен в международном аэропорту Байкал. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта столицы Бурятии.

"Сегодня стартовал прямой рейс из Улан-Удэ в солнечную Санью. Рейс от Hunnu Air (авиакомпания из Монголии - прим. ТАСС) будет выполняться раз в неделю по пятницам на воздушном судне Embraer E190-E2. Продолжительность полета - шесть часов", - сообщили в пресс-службе.

Запуск рейса стал результатом масштабной работы по развитию туристического потенциала региона, отметили в правительстве Бурятии. "Это итог длительных и продуктивных переговоров, включавших взаимные визиты и активное участие наших китайских партнеров в международной туристической выставке "Baikal Travel Mart 2025", - отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев. - Событие знаменует собой новый этап в развитии туристического сотрудничества между Республикой Бурятия и Китайской Народной Республикой".

Организатором рейса является туроператор "Жассо тур" - единственный официальный туроператор выездного туризма в республике. Планируется, что рейсы будут круглогодичными. "Жители Бурятии в любое время года смогут улететь отдыхать на тропическом побережье, а у китайских туристов появилась возможность открывать для себя красоты и уникальную культуру Бурятии", - добавили в туркомпании.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одно из преимуществ - его географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В ноябре 2024 года в аэропорту Улан-Удэ открыт новый двухэтажный аэровокзальный комплекс стоимостью более 3,6 млрд рублей.