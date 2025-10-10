В Махачкале на ремонт дорог в 2026 году выделят почти 1,1 млрд рублей

Мэр города Джамбулат Салавов отметил, что в 2026 году город закрывает все судебные решения в дорожной отрасли

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2026 году на ремонт дорог направят почти 1,1 млрд рублей. Это на 621 млн больше, чем в этом году, сообщил ТАСС мэр города Джамбулат Салавов.

"На 2026 год в бюджете города при поддержке Минтранса республики на ремонт дорог предусмотрели почти 1 млрд рублей. Для сравнения, в этом году всего было 470 млн рублей",- сказал собеседник агентства.

По его словам, в следующем году город закрывает все судебные решения в дорожной отрасли. "За счет предусмотренных средств в следующем году город, в том числе, закрывает и все судебные решения в дорожной отрасли",- добавил Салавов.

Ранее мэр Махачкалы заявил о планах к 2026 году полностью очистить парки и скверы города от незаконных построек и будок.

Джамбулата Салавова в четверг избрали мэром Махачкалы. За него проголосовали все 45 депутатов городского собрания.