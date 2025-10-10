Депутат Рады Безуглая призвала киевлян переезжать из-за возможного блэкаута

По словам парламентария, лучше всего рассмотреть временный переезд этой осенью - зимой за город

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей украинских городов и особенно Киева переехать в деревню на зиму. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале парламентария.

"В последний день лета я мягко предупредила, что зима будет тяжелой, а блэкаут будет. <...> Лучше всего рассмотреть временный переезд этой осенью - зимой за город, особенно это касается киевлян", - написала Безуглая.

По ее словам, Киев - "стратегическая и символическая цель", и его могут полностью лишить света и водоснабжения. "Полностью - это темнота без канализации и водоснабжения посреди зимы", - отметила политик, добавив, что при желании "можно уничтожить любой объект критической инфраструктуры на Украине".

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о "существенных повреждениях энергетической инфраструктуры" в ряде регионов Украины. В ночь на пятницу на всей территории страны дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. После поступила информация об отключениях света в Киеве и столичном регионе, а также в Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В свою очередь депутат Рады Алексей Кучеренко сообщил, что "значительная часть электростанций сегодня на нуле, не выдают мощности, впервые за долгое время в энергосистеме Украины появился дефицит". Он не исключил введение графиков отключений или ограничений подачи электроэнергии по всей Украине. Одновременно украинские СМИ сообщают о резком росте цен - почти на 30% - на портативные зарядные станции, генераторы, пауэрбанки и батарейки.