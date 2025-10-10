Текслер: Челябинская область должна достичь столичного уровня качества жизни

Губернатор региона обозначил девять приоритетных направлений развития области

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Челябинская область должна стать регионом столичного уровня качества жизни и возможностей для всех жителей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в рамках Дней Челябинской области в Национальном центре "Россия".

"Наша задача - чтобы наш регион был столичным регионом, не по функции, <...> а по качеству жизни, по возможностям, которые есть у всех, кто живет в нашем регионе", - сказал он.

Текслер обозначил девять приоритетных направлений развития Челябинской области. "Самый важный приоритет, который сегодня у нас есть, это <...> "Все для победы", второе - это счастливые семьи, третье - развитие и гармоничная жизнь каждого человека, четвертое направление - работа, востребованность, самореализация, пятое - ускоренное технологическое развитие для нашего региона, <...> шестое - развитие сельских территорий, сельского хозяйства, <...> седьмое - инфраструктура качества жизни, восьмое - природосбережение, экология, девятое - новый облик городов", - отметил он.

Губернатор добавил, что все эти направления связаны с национальными целями развития страны, обозначенными президентом РФ Владимиром Путиным.