ОП не поддержала идею об ограничении числа домашних питомцев в квартирах

Действующих ветеринарно-санитарных норм достаточно для регулирования этой сферы, заявила председатель комиссии Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Законодательные инициативы, предусматривающие введение ограничений на число собак и кошек в квартирах, излишни и поддержки не найдут. Такое мнение высказала ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина.

"Действующих ветеринарно-санитарных норм, касающихся содержания животных в том числе в многоквартирных домах, а также положений Жилищного и Гражданского кодексов РФ, вполне достаточно для регулирования этой сферы", - сказала Шаройкина.

По ее словам, если хозяин животных не обеспечивает достойное содержание питомцев в соответствии с их индивидуальными особенностями и потребностями, а также нарушает права и законные интересы соседей, то его вполне сейчас можно привлечь к ответственности.

"Не говоря уже о том, что совершенно неясно, как можно было бы контролировать численность животных, которых граждане содержат в своих квартирах, учитывая положение о неприкосновенности жилища", - сказала Шаройкина.

Она отметила, что подобные законодательные инициативы выдвигаются не в первый раз, "но дальнейшей поддержки и серьезного рассмотрения не находят, так как получают отрицательные отзывы".

Ранее стало известно, что депутат Евгений Марченко внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, вводящий ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек. Согласно законопроекту, на каждые 18 кв. м квартиры допускается проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки.