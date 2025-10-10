Сальдо: людей на подконтрольной Киеву части Херсонщины допрашивают о симпатии к РФ

Жители сталкиваются с угрозами, отметил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 10 октября. /ТАСС/. Люди, остающиеся на правобережной, подконтрольной Киеву части Херсонской области, сталкиваются с тотальными проверками по подозрению в "симпатиях к России". Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Те, кто остался, сталкиваются с тотальными проверками по подозрению в симпатиях к России: допросы о родственниках на левом берегу, угрозы тюремного заключения или создание невыносимых условий жизни для подозреваемых", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.