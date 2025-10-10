Карелии выделят более 272 млн рублей на создание культурных пространств

В частности, в республике откроют новые модельные библиотеки и детские культурно-просветительские центры

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 октября. /ТАСС/. Карелия получит более 272 млн рублей из федерального бюджета на создание культурных пространств, сообщили в Минкульте республики.

"На создание культурных пространств в Карелии планируется направить более 272 млн рублей из федерального бюджета. По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова в республике откроют новые модельные библиотеки и детские культурно-просветительские центры, технически переоснастят музеи, проведут капитальные ремонты домов культуры и библиотек", - сказано в сообщении.

В частности, на выделенные средства запланировано создание трех модельных библиотек на базе Центральной городской детской библиотеки имени В. М. Данилова в Петрозаводске. В поселках Хаапалампи и Сосновец в библиотеках также создадут комфортные условия для детей и взрослых, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Во всех библиотечных пространствах пополнят книжные фонды, проведут ремонт, обновят мебель и оборудование, организуют доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Финансирование работ будет осуществляться, в том числе, в рамках нацпроекта "Семья".