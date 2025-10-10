Центр для разработки дорог будущего создадут на базе петербургского Политеха

Комплекс, в частности, будет заниматься исследованиями в области моделирования, проектирования, обследования и расчета конструкций дорожных одежд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ) для исследований, экспертизы и проектирования в сфере дорожного строительства планируется создать на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Предполагается, что центр, в частности, будет заниматься фундаментальными и прикладными научными исследованиями в области моделирования, проектирования, обследования и расчета конструкций дорожных одежд, экспертизой и развитием технологий строительства автомобильных дорог, мостов, тоннелей и аэродромов.

"Центр будет реализовывать образовательные программы, объединяя усилия высших школ и лабораторий СПбПУ для организации междисциплинарных практикумов и НИР (научно-исследовательских работ - прим. ТАСС) с привлечением студентов и аспирантов. Деятельность НОЦ будет направлена на развитие наукоемких технологий в соответствии с приоритетными направлениями Программы развития СПбПУ, стратегией технологического развития экономики России и указами Президента РФ в области науки и техники", - говорится в сообщении.

Центр будет создан в рамках соглашения, заключенного между университетом и Министерством транспорта Российской Федерации, которое станет важным элементом в реализации Транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Оно направлено на объединение усилий государства и ведущего политехнического вуза в целях развития транспортной отрасли страны, повышение ее научно-технического потенциала и внедрение передовых цифровых технологий.