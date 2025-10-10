В Дербенте передали награды семьям погибших участников СВО

Как рассказали в администрации города, власти продолжат всестороннюю поддержку семьям погибших защитников

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Государственные награды родственникам погибших участников СВО вручили в дагестанском Дербенте. Троих жителей города посмертно наградили орденами Мужества, сообщили в пресс-службе мэрии Дербента.

"В Дербенте с участием главы города Ханлара Пашабекова, врио начальника Пограничного управления ФСБ по Дагестану генерал-майора Дмитрия Базанкина состоялась церемония госнаград семьям военнослужащих, погибших в ходе СВО. Так, ордена Мужества посмертно вручили родственникам Артура Рустамханова, Билала Загирова, Эльдара Абилова. А родным Раджаба Раджабова - медаль Суворова, Рустама Мамедова - медаль Жукова, Наврузали Курбанова - медаль "За отвагу",- говорится в сообщении.

Как рассказали в администрации Дербента, власти города продолжат всестороннюю поддержку семьям погибших защитников.

Слова соболезнования семьям погибших защитников Отечества выразил и Дмитрий Базанкин. "Память о героях будет вечно жить в сердцах граждан нашей страны. Сын Артура Рустамханова сам выразил желание поступить в военное училище - пойти по стопам отца. Мы обязательно поддержим его на этом пути",- цитирует пресс-служба слова Дмитрия Базанкина.