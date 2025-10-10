К столетию "Русской дороги" на юге Сербии появятся памятные указатели

Особое внимание уделили сохранению памяти о казаках, погибших при строительстве

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. К столетию создания "Русской дороги" между сербскими городами Вране и Босилеград на юге страны появятся новые путевые указатели. Об этом сообщили в Русском доме в Белграде.

"10-11 октября Русский дом в Белграде, Российско-сербский гуманитарный центр и сербское отделение Русского географического общества проведут мемориальные мероприятия, посвященные столетию "Русской дороги" - символу братства русского и сербского народов", - говорится в сообщении.

По данным Русского дома, в рамках программы в муниципалитете Босилеград и в районе Враньска-Баня будут установлены новые дорожные указатели, напоминающие о трудовом подвиге русских эмигрантов. "Русская дорога", или "Руски пут" - это не просто инженерное сооружение, а памятник русским эмигрантам, которые своими руками связали горные районы Сербии и Болгарии", - подчеркнули в представительстве Россотрудничества.

В Русском доме отметили, что дорогу в 1921-1925 годах строили казаки Кубанской казачьей дивизии под руководством генерала Василия Логвинова. "Всего в работах участвовало около четырех тысяч человек. Сегодня протяженность дороги - 70 километров, она входит в состав региональной трассы Р442", - отметили организаторы.

Особое внимание в Русском доме уделили сохранению памяти о казаках, погибших при строительстве. "Местные жители уже сто лет ухаживают за обелисками на горе Бесна-Кобила и в деревне Корбевац. В церкви Корбевца по сей день хранится икона, подаренная казаками", - подчеркнули в учреждении.

В программе мероприятий принимает участие российский музыкант Степан Нестеров, известный сербской публике по концертам группы "Пелагея". "Он исполнит популярные казачьи песни и проведет мастер-классы по казачьим пляскам и фланкировке шашкой", - уточнили в Русском доме.