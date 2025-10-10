Садовничий: факультет ИИ в МГУ должен стать одним из самых популярных

Ректор вуза отметил, что новый факультет станет одним из самых востребованных

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Факультет искусственного интеллекта (ИИ) Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, первый набор на который состоится в следующем году, должен стать одним из самых востребованных, считает ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Всего несколько дней назад я подписал приказ о создании нового факультета в Московском университете - факультета искусственного интеллекта. <…> Я уверен, что новый факультет станет одним из самых востребованных. Ребята, школьники - приходите", - сказал Садовничий, обращаясь к участникам церемонии открытия ХХ Международного фестиваля "Наука 0+", проходящей в Фундаментальной библиотеке МГУ.

О планах по созданию нового факультета Садовничий объявил 1 сентября. Как пояснили ранее ТАСС в пресс-службе вуза, первый набор студентов состоится в следующем году.

На базе университета уже действуют Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта и Институт ИИ, а также фонд "Интеллект". 1 сентября 2023 года состоялся запуск суперкомпьютера "МГУ-270" направленного на развитие ИИ-систем и исследования с использованием этих технологий. Сегодня он загружен на 100%.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН.

Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная", в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. Он пройдет 10-12 октября на более чем 100 площадках столицы. В их числе - МГУ, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр "Россия", парк "Зарядье", а также музеи, НИИ и ряд других вузов. Здесь откроются научно-популярные выставки и будут организованы лектории, мастер-классы, квесты и квизы, экскурсии и кинопоказы.

Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и Фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - Сибур.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.