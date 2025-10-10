В Московском регионе выявили свыше 190 тыс. нелегально размещенных линий связи на ЛЭП

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты ПАО "Россети Московский регион" с начала текущего года выявили более 190 тыс. несанкционированных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В погоне за выгодой "серые" провайдеры создают риски для энергобезопасности миллионов жителей Московской области. Экономя на технических требованиях, такие операторы рискуют оставить абонентов без связи и электричества, парализовав жизнь многотысячных населённых пунктов. ВОЛС, смонтированные с нарушением всех технических норм, могут стать причиной короткого замыкания, пожара или обрыва ЛЭП. В результате без электроснабжения могут остаться десятки поселков. Но главное - это угрожает жизни и здоровью людей, находящихся рядом", - значится в сообщении.

Отмечается, что в ответ на нарушения энергетики предлагают операторам заключить договор с электросетевой компанией и легализовать незаконно размещенное оборудование, либо демонтировать его с оплатой всего периода неосновательного обогащения. Параллельно растет число добросовестных игроков: уже более 300 операторов работают легально, оформлено свыше 620 договоров и дополнительных соглашений.

"Как показывает практика, "серые" провайдеры нарушают не только закон "О связи" в части доступа к электросетевому имуществу. Яркий пример - ООО "Гарантия", работающее на территории муниципального округа Коломна. Организация привлекла внимание и Федеральной налоговой службы. Налоговый орган доначислил ООО "Гарантия" свыше 111 млн рублей недоимки и штраф, а суд отказал в приостановлении действия решения налогового органа. На имущество провайдера, включая автотранспорт, наложен залог. При этом компания "Гарантия" продолжает заключать договоры с пользователями интернета и, нарушая закон "О связи", монтировать без согласования с энергетиками новые линии связи на опорах ЛЭП", - привели пример в пресс-службе.

Специалисты ПАО "Россети Московский регион" напоминают, что при выборе провайдера необходимо убедиться в наличии у него договора на размещение линий связи с электросетевой компанией. Легальный оператор всегда готов предоставить такую информацию. Это не только гарантия стабильного интернета, но и подтверждение того, что подключение безопасно и не угрожает работе энергосистемы.