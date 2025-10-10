На международную педагогическую конференцию в Москве приехали эксперты из 11 стран

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Более 350 человек, включая экспертов из 11 стран, приняли участие в IV Международной педагогической конференции "Открытая школа в глобальном мире: формируя навыки будущего", которая прошла в пятницу в Москве. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Сегодня у нас получилась очень широкая география участников, поскольку нам удалось собрать на одной площадке экспертов в области образования из стран Европы, Азии и Латинской Америки. К нам приехали представители России, Венгрии, Германии, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Малайзии, Мексики, Турции и Эквадора", - сообщил представитель оргкомитета.

В свою очередь, директор школы "Ника" Ирина Рублева в беседе с ТАСС отметила, что конференция позволяет участникам из разных государств обмениваться своим видением развития образования. "Например, у нас есть такое понятие, как инклюзивность. Зачастую мы применяем его к людям с ограниченными возможностями здоровья, а от одного из выступающих мы услышали про другую сторону этого понятия - культурную инклюзивность. Это разное вероисповедание, это разные традиции и обычаи, разные принципы развития семьи, это тоже инклюзия, которую мы должны иметь в виду и каким-то образом находить совместные пути взаимодействия", - пояснила она.

По мнению первого секретаря посольства Индонезии в России Андри Хаекала Карнадибрата, конференция помогла участникам получить новые знания в области внедрения инструментов искусственного интеллекта в образование. "На этой конференции мы получаем много знаний по современным технологиям, особенно по искусственному интеллекту, который внедряется не только в России, в Москве, но и в нашей стране, в Индонезии. Я уверен, что мы получаем тот опыт, который поможет нам лучше понять, как обучать наших людей", - подчеркнул собеседник агентства.

В рамках конференции также работали выставочные экспозиции, посвященные использованию новых технологий в образовании.