В Красном Луче восстановили подачу газа в поврежденный многоквартирный дом

Продолжаются работы по ликвидации последствий, сообщил глава городского округа Сергей Соловьев

ЛУГАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Городские службы восстановили газоснабжение жильцов многоквартирного дома в городе Красный Луч ЛНР, где в результате инцидента с бытовым газом произошло обрушение двух этажей. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Соловьев.

"Продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. Все городские и привлеченные службы продолжают работать в усиленном режиме. На сегодняшний день уже запущены семь газовых стояков. Газ подается в 28 квартир. Установлена емкость для воды", - написал он в своем Telegram-канале.

Утром 5 октября из-за взрыва бытового газа обрушились два этажа в многоэтажном доме в Красном Луче, пострадала 63-летняя женщина. СУ СК по ЛНР возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").