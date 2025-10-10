В Лисичанске открыли бюст адмиралу Федору Ушакову

Его установка показывает, что жизнь продолжается, духовное развитие не останавливается даже в военных условиях, подчеркнул глава инициативной группы Дмитрий Шлопак

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бюст адмирала Федора Ушакова открыли в Лисичанске при участии представителей администрации города, духовенства и членов инициативной группы по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Федора Ушакова в Москве. Об этом ТАСС сообщили в благотворительном фонде "Всех обнял".

"Установка бюста в Лисичанске имеет особый смысл: она показывает, что жизнь продолжается, духовное развитие не останавливается даже в военных условиях. Мы открываем бюсты Федора Ушакова в разных регионах страны - для нас важно, чтобы память о святом праведном воине укрепляла веру людей в лучшее и помогала сохранять чувство сопричастности к истории России", - подчеркнул глава инициативной группы Дмитрий Шлопак. Он отметил, что Федор Ушаков был образцом преданности и ответственности перед страной и даже в самые трудные времена оставался символом стойкости и надежды.

Строительство духовно-исторического комплекса и храма в честь Федора Ушакова активно ведется в Левобережном районе Москвы. Строящийся храм - самый масштабный проект Русской православной церкви за последние 10 лет. На базе всего комплекса будут проводить выставки, лекции, семинары и другие культурно-массовые мероприятия.

Федор Ушаков (1745-1817 годы) - русский флотоводец, адмирал (1799), командовал Черноморским флотом и российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Не потерял в боях ни одного корабля, и ни один его подчиненный не попал в плен. Для воинов-моряков орден адмирала Ушакова является высшей наградой. В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Федор Ушаков, в том числе за подвижническую и высокодуховную жизнь. Он стал третьим полководцем, удостоившимся такой чести после Александра Невского и Дмитрия Донского.