В Посткоме СГ предложили соединить порталы госуслуг РФ и Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев рассказал, что это нужно для оперативного обмена данными в целях подтверждения их достоверности

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Сергей Глазьев предложил соединить российский и белорусский порталы госуслуг для оперативного обмена данными в целях подтверждения их достоверности. Об этом сообщила пресс-служба Совета Республики (верхняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии по итогам встречи Глазьева со спикером законодательного органа Натальей Кочановой.

В Совете Республики напомнили, что проживающим в России гражданам Белоруссии, а также тем, кто часто приезжает в РФ, для продолжения использования sim-карт российских сотовых операторов необходимо было до 1 июля сдать свои биометрические данные. "Иногда принимаются нормы, которые создают трудности. Часто законодатель не различает граждан Беларуси и России от граждан третьих стран, из-за чего возникают барьеры. Многие белорусы столкнулись с необходимостью перерегистрации сим-карт", - цитирует пресс-служба госсекретаря. Он пояснил, что введенная в России процедура связана с требованиями безопасности, и до 1 июля нужно было пройти перерегистрацию.

Как отметил Глазьев, дискриминации здесь не было: эта мера касалась и российских граждан, и белорусских. Но россияне могли все оформить через госуслуги, в отличие от белорусов. "Сейчас благодаря доброй воле правительств Москвы и Санкт-Петербурга открываются МФЦ для приема заявлений от белорусских граждан. Но мы хотим пойти еще дальше, соединить два портала госуслуг - российский и белорусский, чтобы эти информационные системы могли оперативно обмениваться данными для подтверждения их достоверности", - сказал он.

Касаясь встречи с Кочановой, госсекретарь отметил, что переговоры прошли в формате содержательного и открытого диалога. Как проинформировал Глазьев, стороны обсудили ряд вопросов, связанных с дальнейшим функционированием Союзного государства в рамках тех приоритетных направлений, которые намечены лидерами стран. "Мы сейчас готовим новые основные направления. Действующие заканчиваются в следующем году. Возможно, мы их синхронизируем с циклом планирования, который действует в Беларуси", - допустил он.

По словам госсекретаря, будут рассмотрены планы развития всех отраслей и определены общие индикаторы для Белоруссии и России. Очень важное направление работы - продолжение научно-технических программ Союзного государства, подчеркнул Глазьев. Он рассказал, что в Белоруссии достигнуты потрясающие результаты в сфере практического применения ряда программ. "Например, реализация в области здравоохранения программы "ДНК-идентификация", которая позволяет сегодня Беларуси развернуть широкий спектр услуг по диагностике генетически обусловленных болезней. Это работает на практике - 1 тыс. пациентов получают помощь", - добавил госсекретарь.