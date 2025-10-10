Эксперт Степанов: Нобелевская премия поможет Мачадо "продвигать демократию"

Присуждение награды стало политическим жестом, призванным легитимизировать конкретный сценарий незаконной смены власти в Каракасе, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Присуждение Нобелевской премии мира представительнице венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо является не столько актом признания миротворческих заслуг, сколько политическим жестом, призванным легитимизировать конкретный сценарий незаконной смены власти в Каракасе. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Мачадо - это новый кандидат проекта Гуайдо 2.0. Именно ее могут сейчас взять на флаг в качестве жупела продвижения демократии. Формулировка Нобелевского комитета - "за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии" - это не просто комплимент, а готовый политический мандат", - сказал эксперт.

Он отметил, что анализ биографии и политической траектории Мачадо не оставляет сомнений в том, что Запад сделал новую ставку в затяжном противостоянии с законным правительством Венесуэлы. Это, по его словам, не просто оппозиционный политик; это давний и проверенный партнер Вашингтона. Так, еще в 2005 году Мачадо лично принимал Джордж Буш - младший. С этого момента Мачадо становится не просто критиком действующей власти, а активным участником проектов по дестабилизации Боливарианской республики.

"Послужной список"

В 2002 году Мачадо основала неправительственную организацию S mate, целью которой было содействие "прозрачности выборов". Однако 12 апреля того же года она была в числе 400 человек, подписавших Конституцию правительства демократического перехода и национального единства, более известную как "Декрет Кармоны". Этот документ позволял президенту торговой палаты Fedec maras Педро Кармоне провозгласить себя президентом Венесуэлы и отменить конституцию Венесуэлы и Национальную ассамблею во время государственного переворота против президента Уго Чавеса.

С приходом оппозиционного большинства в парламент в 2015 году и активизацией нелегитимного "временного правительства" Хауна Гуайдо в 2019 году Мачадо стала фейковым "послом" и потребовала от США и их союзников применить к Венесуэле односторонние принудительные меры. По последним оценкам президента Николаса Мадуро, эти меры в период с 2015 по 2022 год обошлись Венесуэле примерно в $642 млрд. При этом она неоднократно требовала задействовать Межамериканский договор о взаимной помощи (TIAR) в рамках использования "миротворческих сил", целью которых было свержение президента. Более того, Мачадо настаивала на использовании доктрины "Обязанность защищать" (R2P) в качестве альтернативного метода свержения правительства путем иностранного военного вмешательства.

В рамках своей деятельности на посту посла "марионеточного" правительства Гуайдо Мачадо поддержала конфискацию компаний и собственности венесуэльского народа за рубежом, в том числе захват активов Citgo Petroleum Corporation, что привело к материальному ущербу в размере $32,5 млрд. Она стояла за конфискацией колумбийско-венесуэльской компании Mon meros, которая после вступления в должность президента Колумбии Густаво Петро была возвращена обанкротившейся Венесуэле. Мачадо поддержала незаконное удержание Банком Англии 31 тонны золота и замораживание $4 млрд в международной финансовой системе.

Таким образом, за красивыми словами "о мире и демократии" скрывается хорошо знакомый и опасный сценарий "цветной революции". Награждая Мачадо, Запад не столько чествует миротворца, сколько инвестирует в будущий проект насильственной смены власти в суверенном государстве, отметил эксперт.

По его мнению, высока вероятность силового сценария вплоть до попыток дистанционной ликвидации политического руководства страны высокоточным оружием, куда после парализации государственной машины будут направлены "делегаты мира" - креатуры спецслужб США с нобелевским лауреатом Мачадо во главе в качестве основного кандидата на президентский пост в новом марионеточном правительстве.

Вопрос лишь в том, станет ли Венесуэла новой ареной для "торжества демократии" по-западному, которое, как показывает история, слишком часто оборачивается кровью, хаосом и разрухой для самих народов, якобы нуждающихся в таком "освобождении", или во взаимодействии с ключевыми стратегическими союзниками сможет защитить свой суверенитет, в том числе военно-техническим инструментарием, сказал Степанов.