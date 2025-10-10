После взрыва в доме в Волгоградской области медики обследуют троих детей

Пострадавшего при взрыве мужчину госпитализировали

ВОЛГОГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Медики обследуют троих детей с острой реакцией на стресс после взрыва в частном доме в Ленинском районе Волгоградской области, сообщили ТАСС в областном комитете здравоохранения.

По предварительным данным, боеприпас сдетонировал в гараже частного дома в поселке Степной Ленинского района. В результате погибли два человека и еще один пострадал, его госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента, ход его расследования контролирует прокуратура.

"Да, троих детей с острой реакцией на стресс обследуют", - сказали в комитете.

Там также уточнили, что пострадавшего в результате взрыва мужчину госпитализировали в больницу имени Фишера, его состояние уточняется.