Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

После взрыва в доме в Волгоградской области медики обследуют троих детей

Пострадавшего при взрыве мужчину госпитализировали
Редакция сайта ТАСС
19:37

ВОЛГОГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Медики обследуют троих детей с острой реакцией на стресс после взрыва в частном доме в Ленинском районе Волгоградской области, сообщили ТАСС в областном комитете здравоохранения.

По предварительным данным, боеприпас сдетонировал в гараже частного дома в поселке Степной Ленинского района. В результате погибли два человека и еще один пострадал, его госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента, ход его расследования контролирует прокуратура.

"Да, троих детей с острой реакцией на стресс обследуют", - сказали в комитете.

Там также уточнили, что пострадавшего в результате взрыва мужчину госпитализировали в больницу имени Фишера, его состояние уточняется. 

РоссияВолгоградская область