После взрыва в доме в Волгоградской области медики обследуют троих детей
19:37
ВОЛГОГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Медики обследуют троих детей с острой реакцией на стресс после взрыва в частном доме в Ленинском районе Волгоградской области, сообщили ТАСС в областном комитете здравоохранения.
По предварительным данным, боеприпас сдетонировал в гараже частного дома в поселке Степной Ленинского района. В результате погибли два человека и еще один пострадал, его госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента, ход его расследования контролирует прокуратура.
"Да, троих детей с острой реакцией на стресс обследуют", - сказали в комитете.
Там также уточнили, что пострадавшего в результате взрыва мужчину госпитализировали в больницу имени Фишера, его состояние уточняется.