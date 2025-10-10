В Москве призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за тумана

Туман с ухудшением видимости до 100-500 м может отмечаться до утра 11 октября

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Москвы призвали автомобилистов быть аккуратными на дорогах в период сильного тумана, который прогнозируется предстоящей ночью и утром. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим", - сказали в ведомстве, особо призвав автомобилистов не отвлекаться на телефон во время движения. Департамент через свой официальный Telegram-канал также напоминает, что туман с ухудшением видимости до 100-500 м может отмечаться до 10:00 мск 11 октября.

Ранее о густом тумане сообщили синоптики Гидрометцентра РФ. В беседе с ТАСС они напомнили, что снижение видимости из-за тумана вероятно и на территории Подмосковья, где также объявили желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. В мегаполисе повышенный уровень погодной опасности пока не объявлялся.

Исходя из прогноза можно сказать, что предстоящая ночь станет пятой подряд с начала недели, когда на столичный регион опускаются сильные туманы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью на фоне облачной погоды и дождя, местами умеренного, ожидается до плюс 9 градусов в Москве и от плюс 4 до плюс 9 градусов - по области. Ветер прогнозируется восточный и юго-восточный скоростью 2-7 м/с. Днем в субботу воздух в мегаполисе прогреется до плюс 10-12 градусов, в Подмосковье - от плюс 7 до плюс 12 градусов.