В Дербенте открыли подземное водохранилище X-XI веков

По словам директора Дербентского музея-заповедника Велиюллы Фаталиева, за время проведения подготовительных работ было выкачано более 1 тыс. кубометров воды и вывезено свыше десяти машин мусора, накопленного за долгие годы

МАХАЧКАЛА, 10 октября./ТАСС/. Открытие подземного водохранилища X-XI веков состоялось в древнем Дербенте. Об этом ТАСС сообщил директор Дербентского музея-заповедника Велиюлла Фаталиев.

"Состоялось долгожданное событие. Уникальное подземное водохранилище, скрывавшееся столетиями, теперь музейфицировано. В Дербентском музее-заповеднике состоялось открытие подземного водохранилища X-XI веков",- сказал собеседник агентства.

По его словам, за время проведения подготовительных работ было выкачано более 1 тыс. кубометров воды и вывезено свыше десяти машин мусора, накопленного за долгие годы. "Проведена масштабная и сложная работа по восстановлению объекта.

Спасибо нашим сотрудникам за их колоссальный труд и вклад в сохранение уникального памятника истории.

О водохранилище

Древнее подземное водохранилище в Дербенте построено в X-XI веках. Это сооружение является частью старинной системы водоснабжения города: вода поступала из горных источников через специально созданные резервуары и подземные каналы. Новый туристический маршрут позволит гостям и жителям республики своими глазами увидеть уникальное наследие, сохранившееся с глубокой древности.