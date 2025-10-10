Эксперт Рублева: российские дети за рубежом чувствуют к себе уважение

К участникам конкурсов и программ обмена уважительно относятся, несмотря на политику, отметила директор школы "Ника"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские дети, выезжающие за границу на конкурсы или обучение, чувствуют к себе уважительное отношение со стороны представителей других стран, несмотря на политическую ситуацию. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС директор школы "Ника" Ирина Рублева.

"Я не вижу такого, как вам сказать, агрессивного отношения к нам, оно разумное. Агрессии в обществе для наших детей нет. У нас мало сейчас детей уезжают за границу учиться, но некоторые уезжают и говорят, что восприятие очень хорошее, тебя ценят как человека, как личность. А мы получаем много благодарностей от партнеров, что дети хорошо обучены и достойно себя ведут", - отметила она на полях IV Международной педагогической конференции "Открытая школа в глобальном мире: формируя навыки будущего".

По словам эксперта, международный образовательный диалог должен находиться выше политических разногласий. "Ситуации бывают разные, но в образовании у нас нет конфликтов, у нас есть дети, у нас есть будущее, это наша колоссальная ответственность. <…> Мы все говорим об одном - о детях, о подходах к жизни, о развитии, о достоинстве учителей и преподавателей. Темы и направления у представителей сферы образования многих стран одни, разными могут быть только акценты", - подчеркнула директор.

Рублева отметила, что школьное образование играет важнейшую роль в заложении фундамента для дальнейшего развития детей. "Мы воспитываем современного человека, который должен критически мыслить и должен выстраивать свою жизнь уже по принципам, которые закладываются в школе", - пояснила собеседница агентства.

IV Международная педагогическая конференция "Открытая школа в глобальном мире: формируя навыки будущего" прошла 10 октября в Москве. Мероприятие объединило на своей площадке порядка 350 гостей очно и онлайн, включая экспертов в области образования из 11 стран.