Львова-Белова поблагодарила Меланию Трамп за заботу о пострадавших на Украине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за внимание к семьям, пострадавшим от украинского конфликта.

"Я хотела сказать слова благодарности первой леди США Мелании Трамп за ее внимание и заботу к семьям и детям, затронутым военным конфликтом. Я очень надеюсь, что мы сможем продолжить эту гуманитарную миссию в интересах семей и детей", - сказала она на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.