Вильфанд прогнозирует 11 октября в Москве теплую сентябрьскую погоду

Температура воздуха начнет снижаться с 12 октября, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Теплая сентябрьская погода ожидается в Москве в субботу, а в воскресенье температура воздуха начнет снижаться. В начале следующей недели уже возможен первый снег, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу еще температура будет выше нормы, примерно на 2, даже 2,5 градуса. Это сентябрьская погода. Во-первых, ночь теплая, 7-9 градусов. Воздух с юга будет идти. Днем 10-12 градусов тепла. Но влияние циклона все же сказывается: давление понижается. И дожди пройдут небольшие, местами умеренные, несильные", - рассказал он.

В воскресенье ночью температура опустится до 5-6 градусов, дневная температура тоже заметно понизится. "В центре столицы - 7-9 градусов, в спальных районах уже меньше - 5-7 градусов, а по области даже до 4 градусов максимальные дневные температуры. Поэтому день теплым уже не назовешь. В течение всей ночи на понедельник будет дождливая погода, утром тоже. А далее нас ждет понижение температуры", - добавил он.

Уже в ночь на понедельник в Москве минимальная температура опустится до 3-5 градусов, а по области от 0 до плюс 5. "Воздух уже другой - с запада, северо-запада, уже прохладный. И дневные температуры тоже совсем невысокие: 5-7 градусов максимальные значения, а по области дневная температура от 2 до 7 градусов", - пояснил он.

"Начиная с понедельника прогнозируется небольшой дождь, иногда в воздухе будут заметны и снежинки. Мокрый снег тоже не исключен, потому что уже на высоте полутора километров температуры отрицательные. Поэтому снежинки будут, но конечно же они на земле будут таять. В целом погода прохладная, примерно на 1 градус ниже нормы. А вот начиная с четверга небольшое повышение, там давление начнет подрастать, почти не будет осадков. И температуры дневные будут 5-10 градусов, ночью по-прежнему от 0 до 5, днем 5-10. Температура около нормы в течение всей второй половины недели", - заключил синоптик.