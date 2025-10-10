Россиян предупредили о мошенничестве с поверкой счетчиков

Некоторые компании навязывают проверку приборов, при этом стоимость такой услуги завышают в несколько раз, рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Недобросовестные компании занимаются обманом жильцов, прежде всего, пенсионеров, когда навязывают якобы поверку счетчиков по завышенным в несколько раз ценам. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Они втягивают в свои сети старшее поколение: выполняют какую-то работу, результаты которой проверить сложно. Ну, покрутили этот счетчик, посмотрели, выключили воду, включили, что-то там показали, и тут же выписывают чек. Пожилой человек не знает реальную стоимость. Выписывают счет на 15 тыс. рублей, хотя очевидно, что контроль работы счетчика стоит в разы дешевле. За 1,5 тыс. [рублей] оба счетчика поверяет [аккредитованная] компания, а здесь 15 тыс. за два счетчика. Ну, явно мошенники, которые просто наживаются на доверчивости старшего поколения", - сказал депутат.

По словам Нилова, такие компании сначала развешивают на домах объявления о том, что жителям необходимо срочно провести поверку счетчиков, а затем обзванивают жильцов. "По большому счету, пенсионер добровольно запустил представителей какой-то сторонней фирмы, которые пришли якобы посмотреть, насколько счетчики корректно работают и не истек ли у них еще срок годности. Но на практике мы понимаем, что это определенное злоупотребление, определенное мошенничество, такое социальное мошенничество, вот как это надо назвать", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул важность информирования, прежде всего представителей старшего поколения, о таких схемах.