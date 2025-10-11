В Москве ожидаются дождь и до 12 градусов тепла

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и температура до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 10-12 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер прогнозируется южный с переходом на западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 7 - плюс 12 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.