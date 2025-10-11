Глава округа: у молодежи Запорожской области появились новые возможности в РФ

По словам Натальи Романиченко, теперь детям и молодежи стали доступны различные форумы, экскурсии, лагеря

Редакция сайта ТАСС

© Иван Скиртач/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Дети и молодежь после воссоединение Запорожской области с Россией получили возможности для развития и отдыха, которых у них не было при Украине. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава расположенного на линии боевого соприкосновения Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко.

"Видишь молодежь, которая развивается, и для них созданы все условия: региональные и федеральные программы, различные форумы, экскурсии, лагеря, чего дети не видели ранее. Кто мог себе позволить поехать в лагерь? Те, у кого состоятельные родители, которые могли оплатить дорогостоящую путевку, а на данный момент все равны. Это очень важно", - сказала Романиченко.

По ее словам, на Украине власти не предоставляли молодежи такие возможности. "И если в 2022 году мы сталкивались с тем, что предлагали путевку в "Артек", а они не хотели ехать, потому что кроме гаджетов за время проживания в стране, которая называется Украиной, их ничего не интересовало, сейчас дети постоянно спрашивают: когда мы поедем, когда будем где-то участвовать. Очень мотивирует, что дети с удовольствием участвуют в любого рода активностях, которые у нас на территории действуют", - рассказала собеседница агентства.