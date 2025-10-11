Над Черным морем зафиксировали разряд молнии примерно в 10 раз мощнее нормы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что кроме этого, произошла ещё целая серия молний силой тока более 100-200 килоампер

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мощный разряд молнии силой тока 376 килоампер зафиксировали 10 октября в Адлере. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Как уточнил Тишковец, над горами около Адлера в 01.35 мск зафиксировали разряд молнии силой тока 376 килоампер, который можно было воспринять за работу объектовой ПВО. Кроме этого, произошла ещё серия молний силой тока более 100-200 килоампер. По словам синоптика, как правило, сила тока молний составляет 20-30 килоампер.

Аномальная погода на Кавказе вызвана циклоном "Барбара" который уже обрушил на черноморское побережье региона 80% октябрьской нормы осадков.