"Солнце Москвы" подсветят в поддержку акции по профилактике рака груди

Для гостей благотворительного праздника подготовили танцевальный флешмоб и диджей-сет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ включит розовую подсветку в поддержку международной акции "Розовый октябрь", направленной на информирование о профилактике и ранней диагностике рака груди. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аттракциона.

"15 октября на площади у колеса обозрения пройдет благотворительный праздник для всей семьи в рамках социальной инициативы "Проверь и танцуй!". Гостей ждет яркая программа с 17:00 до 19:00, а в 18:00 140-метровое колесо обозрения засияет символичным розовым светом - цветом надежды и поддержки женщин по всему миру", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что гостей программы на центральной площади "Солнца Москвы" ждет танцевальный флешмоб "Танец маммографии" - перформанс, призывающий к внимательному отношению к своему здоровью, а также диджей-сет. Розовая подсветка в этот день будет сохраняться до 22:00.

"Я разработала танец, подбор музыки не случаен - выбор пал именно на песню Кайли Миноуг: в 2005 году у певицы диагностировали рак молочной железы, но она вовремя начала лечение и поборола болезнь. Без своевременной диагностики и регулярных обследований это было бы невозможно. Мы с командой единомышленников запустили челлендж в медиапространстве: женщины и мужчины танцуют и призывают всех женщин пройти обследование. Пройди, проверь и танцуй!", - цитирует пресс-служба инициатора проекта "Проверь и танцуй" Елену Лемперт.