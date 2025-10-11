Эксперт Степанов: PAS может втянуть Молдавию в вооруженный конфликт

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС отметил, что весной 2026 года может быть предпринята попытка "реинтеграции" Приднестровья с участием ВСУ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Лидерство правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) на парламентских выборах в Молдавии приведет к активизации подготовки страны к участию в вооруженном конфликте на стороне Украины или даже вместо нее. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Электоральный успех PAS ускорит подготовку Молдавии к вступлению в вооруженный конфликт. Этот сценарий укладывается в логику продления войны как минимум на один-два года", - считает он.

По словам Степанова, это повлечет за собой реализацию британского проекта по трансформации Молдавии в военный хаб и спровоцирует прямое столкновение с Россией.

Он также отметил, что весной 2026 года может быть предпринята попытка "реинтеграции" Приднестровья военным путем с участием Вооруженных сил Украины. "Такое развитие событий с высокой долей вероятности спровоцирует перерастание внутриполитического противостояния в масштабные социальные волнения, на возможность которых указывают данные социологических опросов", - заключил эксперт.