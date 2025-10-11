В "ЛизаАлерт" рассказали самые частые причины пропажи детей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Уход ребенка из дома, чаще всего из-за конфликта с родителями - самая частая причина поиска пропавших детей. Об этом рассказал в интервью ТАСС руководитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

"У нас есть внутренний термин "бегунки" - дети, которые абсолютно осознанно ушли из дома. Это абсолютный максимум детских поисков. Гигантское значение. Этих детей надо искать несмотря на то, что они ушли самостоятельно, потому что они оказываются в мире, который не настолько безопасен, как им кажется",- рассказал он.

Абсолютно все такие истории побега мотивированы конфликтами, рассказал поисковик - будь то конфликт в школе, во дворе, или с родителями. "Конечно, конфликт с родителями здесь держит пальму первенства", - отметил он.

Сергеев призвал сохранять контакт взрослых с детьми, быть друзьями, и акцентировал внимание на опасности наказания в виде лишения телефона - наличие телефона с программой для слежения повышает шансы найти потерянного ребенка.