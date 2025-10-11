В Архангельске автобусы вышли по расписанию после приостановки работы

В городе был введен режим повышенной готовности

АРХАНГЕЛЬСК, 11 октября. /ТАСС/. Автобусы всех маршрутов вышли в рейсы в Архангельске по субботнему расписанию, написал в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Морев. 10 октября в городе не вышли на линии 25% автобусов. В Архангельске был введен режим повышенной готовности.

Автобусы - единственный вид городского пассажирского транспорта в Архангельске, ТК "Рико" обслуживает все городские маршруты.

"Сегодня утром автобусы всех маршрутов вышли в рейсы по субботнему расписанию. В диспетчерской подтверждают, что водителям выписано 100% нарядов. Департамент транспорта контролирует выход автобусов в рейсы, - написал Морев - Только эта крайняя мера вынудила руководство "Рико" отказаться от неправомерных действий".

10 октября по решению ТК "Рико" на 14 маршрутах Архангельска (№4, 7, 11, 15, 23, 25, 41, 42, 54, 62, 63, 75м, 75б, 76) работа автобусов была приостановлена, всего у компании 33 маршрута. Автобусы по городу ходили реже обычного, они были переполнены.

Компания-перевозчик ходатайствует об увеличении тарифа на перевозки: текущий тариф сохраняется уже два года, в "Рико" заявили, что причиной невыхода стала значительная задолженность со стороны заказчика - администраций городов Архангельска и Северодвинска - за выполненную работу.

Морев отметил, что администрация Архангельска выполняет свои обязательства по оплате контрактов. "Возможности для выполнения своих обязательств у "Рико" есть - сегодняшний 100% выход автобусов это подтверждает", - добавил он. Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа проводят проверку.