Медведев остался впечатлен развитием Пхеньяна
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном поделился своими впечатлениями от того, как изменился Пхеньян за четверть века.
"Вы только что спросили меня [о том], когда я последний раз был в Пхеньяне. Это было 25 лет назад. Столица сейчас выглядит очень красиво, видны изменения, которые произошли в последние годы, видно благоустройство, с чем хочу поздравить и вас, и весь корейский народ", - сказал политик.
Переговоры состоялись 10 октября в Пхеньяне. Кадры опубликованы на странице Медведева во "ВКонтакте".
Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетала в КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.