Медведев остался впечатлен развитием Пхеньяна

Столица сейчас выглядит очень красиво, отметил зампред Совбеза РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном поделился своими впечатлениями от того, как изменился Пхеньян за четверть века.

"Вы только что спросили меня [о том], когда я последний раз был в Пхеньяне. Это было 25 лет назад. Столица сейчас выглядит очень красиво, видны изменения, которые произошли в последние годы, видно благоустройство, с чем хочу поздравить и вас, и весь корейский народ", - сказал политик.

Переговоры состоялись 10 октября в Пхеньяне. Кадры опубликованы на странице Медведева во "ВКонтакте".

Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетала в КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.