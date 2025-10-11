В Элисту прибыли священные реликвии Будды Шакьямуни из Индии

Предметы представят в Центральном хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни" с 11 по 18 октября

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 11 октября. /ТАСС/. Одна из главных буддийских святынь - реликвии Капилавасту - доставлены в субботу в Элисту в сопровождении высокопоставленной индийской делегации. Реликвии будут представлены в Центральном хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни" с 11 по 18 октября, сообщила пресс-служба правительства республики.

"На неделю - с 11 по 18 октября - Элиста станет центром развития духовности мирового значения: индийская делегация доставила в калмыцкую столицу реликвии исторического основателя буддизма Будды Шакьямуни - так называемые реликвии Капилавасту, одни из самых почитаемых святынь. С почетным визитом в город прибыла делегация из Республики Индия, возглавляемая заместителем главного министра штата Уттар-Прадеш Кешавом Прасадом Маурьей. В состав делегации также вошел глава ордена Сакья Его Святейшество 43-й Сакья Тризин Ринпоче, буддийские ученые и духовные лица", - говорится в сообщении.

Участниками торжественной встречи святыни с российской стороны стали глава Калмыкии Бату Хасиков, Шаджин Лама Калмыкии Геше Тензин Чойдак, председатель Центрального духовного управления буддистов России Геше Йонтен, председатель правительства республики Гиляна Босхомджиева. Делегацию приветствовал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в РФ Винай Кумар.

"Элиста является одним из духовных центров России, а потому столь высокая честь, оказанная столице Калмыкии индийской стороной, - это, безусловно, большое событие, которое однако соответствует логике исторического развития межрелигиозного и межкультурного диалога Индии и России, и мы рады, что наш регион вносит в него вклад", - цитирует главу Калмыкии пресс-служба.

Геше Йонтен отметил, что для буддистов России нахождение в Калмыкии реликвий Капилавасту станет важной вехой в истории. Республика, известная своими богатыми буддийскими традициями, привлекает паломников со всего мира. "Теперь у нас есть уникальная возможность прикоснуться к реликвиям и получить благословение самого Будды Шакьямуни. Это событие наполнит сердца радостью, укрепит духовную связь с Буддой и поможет накопить благую карму", - приводятся в сообщении слова Центрального духовного управления буддистов России.

О выставке реликвий

Уточняется, что выставка реликвий организована Министерством культуры Республики Индия совместно с Международной буддийской конфедерацией, Национальным музеем и Национальным центром искусств имени Индиры Ганди. Специально к передаче реликвии в Национальном музее Республики Калмыкия имени Н. Н. Пальмова открылась экспозиция реплик, представляющих собой копии 16 предметов, хранящихся в Национальном музее Индии, - каменных статуэток и фрагментов барельефов, датируемых II-XI веками нашей эры и изображающих как отдельных божеств, так и сцены из жизни Будды. Все реплики индийская сторона передаст в дар Национальному музею Калмыкии. Региону также передадут копии древних рукописей священных буддийских текстов на санскрите.

В ходе визита делегация Индии представит Кангьюр - собрание буддийских писаний в 108 томах на монгольском языке, которое будет передано Калмыцкому государственному университету им. Б. Б. Городовикова и Троицкому хурулу.

Реликвии Капилавасту были найдены при раскопках Пипрахвы, расположенной в районе Сиддхартхнагар в Уттар-Прадеше в Индии, которая когда-то была частью древнего города Капилавасту, в 1898 году.