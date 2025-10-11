В Луганске проведут антитеррористические учения

Будут задействованы бронированная техника и беспилотные летательные аппараты силовых ведомств

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Учения по антитеррористической безопасности с применением бронированной техники и беспилотников на объекте образования проведут в Луганске в субботу, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Сегодня, 11 октября, оперативный штаб в Луганской Народной Республики запланировал проведение очередного этапа антитеррористического учения по пресечению террористического акта на одном из объектов образования, расположенном в Луганске. Об этом сообщает УФСБ России по ЛНР.

Силами и средствами подразделений заинтересованных ведомств, входящих в оперативный штаб, отработаются действия по нейтрализации учебной террористической группы", - говорится в сообщении.

В ходе учения будут задействованы бронированная техника и беспилотные летательные аппараты силовых ведомств.

"Просим жителей республики и города соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.