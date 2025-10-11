В Бурятии открылась самая протяженная на Дальнем Востоке экотропа

Ее длина составляет 21 км

УЛАН-УДЭ, 11 октября. /ТАСС/. Строители и экологи создали в Бурятии самую протяженную на Дальнем Востоке туристическую экотропу - "Тропу здоровья", ее протяженность - 21 км. Открытие туробъекта состоялось в Этнографическом музее народов Забайкалья, на Фестивале тропостроения, передает корреспондент ТАСС.

По маршруту прошелся глава Бурятии Алексей Цыденов. Во время похода он подчеркнул, что уникальность тропы в том, что она расположена в черте Улан-Удэ, куда-то далеко ехать не надо: заниматься ходьбой, активным туризмом, спортом, совершать походы разного уровня сложности могут как туристы, так и сами жители столицы республики.

Проект реализован правительством Бурятии на средства единой президентской субсидии Минвостокразвития России при участии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Стоимость - около 85 млн рублей, уточнили ТАСС в Минтуризма Бурятии.

Вся тропа условно разделена на пять уникальных маршрутов: "Чайный путь" - от лыжной базы "Снежинка", "К местам силы" - по хребту к видовым точкам, "Инклюзивная" - с настилом для маломобильных граждан, "К источнику молодости" - от Центра восточной медицины, "К горе Орлиная" - от одноименного горнолыжного комплекса.

По словам президента ассоциации "Большая Байкальская тропа - Бурятия" Андрея Сукнева, строительство тропы, прокладка маршрута стали уникальным опытом для местных специалистов, занимающихся тропостроением. "Мы использовали современные технологии, в том числе такие, которые раньше не имели возможности применить", - сказал он. Были проведены подготовительные работы, расчистка основания, нарезка полотна, трамбовка и оформление полотна, уплотнение грунта, установлены и смонтированы металлические прогоны, изготовлены и обустроены металлические и деревянные мостики, лестницы, железные ограждения. Также вдоль тропы есть мусорные площадки, площадки отдыха со скамейками.

На фестивале гости и жители Улан-Удэ смогли увидеть, какими инструментами, технологиями пользовались строители и экологи при прокладке тропы, приняли участие в мастер-классах от тропостроителей. Ознакомились с планами по созданию в Бурятии еще одной экотропы - "Ставка Чингисхана" протяженностью около 6 км, она создается в Иволгинском районе Бурятии также по федеральной программе "Тропы Дальнего Востока". Там на протяжении всего пути будут установлены скульптуры бурятского ходожника, известного во всем мире, Даши Намдакова.

Тропы в ДФО

Как отметила ТАСС заместитель директора инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Мария Бадмацыренова, также принявшая участие в церемонии открытия первой в Бурятии экотропы, программа "Тропы Дальнего Востока" запущена для развития активного отдыха и экологического туризма, реализуется она по поручению президента России и при поддержке вице-премьера - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. "Это делается для обеспечения безопасности туристов и охраны окружающей среды. Кроме того, речь идет о стимулировании развития малого предпринимательства, компаний, которые создают свои объекты вблизи маршрутов", - отметила она.

Всего в "Тропы Дальнего Востока" вошли 18 проектов на Камчатке, Чукотке, в Забайкалье, Бурятии, Приморье, Хабаровском крае, Приамурье, Магаданской области. Общая протяженность новых маршрутов, в которые войдут такие туристические места, как вулканы, петроглифы, горные хребты и живописные бухты, мысы, пляжи, исторические памятники, превысит 118 км.