Направлявшийся из Египта самолет после приземления в Минске прибыл в Москву

Рейс совершил посадку во Внуково в 00:22

МИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Направлявшийся из египетского Шарм-эш-Шейха в Москву самолет, который вечером 10 октября совершил посадку в аэропорту Минска, позже прибыл в российскую столицу. Об этом сообщила пресс-служба минской воздушной гавани.

"Самолет, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Москву, совершил посадку в национальном аэропорту Минск накануне в 21:55 (время совпадает с московским - прим. ТАСС). Борт благополучно вылетел из Минска в Москву в 23:15 и совершил посадку во Внуково в 00:22", - цитирует информацию аэропорта агентство БелТА.

При этом причина, по которой принадлежащий египетскому перевозчику самолет сделал временную посадку в белорусской столице, не называется.

Ранее в московском аэропорту Внуково, куда изначально должен был прибыть борт, ТАСС поясняли, что решение о посадке в Минске никак не связано с работой аэропорта, который принимал и отправлял самолеты в штатном режиме.